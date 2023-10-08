Пентагон пообещал Израилю помощь

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте американского Министерства обороны.

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В документе отмечается, что министр внимательно следит за развитием событий в Израиле и пообещал помощь стране. В ближайшее время Минобороны примет меры по предоставлению Израилю всего «необходимого для самозащиты и защиты граждан от насилия и терроризма».

Минздрав Израиля сообщил, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта пострадали 1864 человека.