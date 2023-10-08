Националисты «Правого сектора»* убили 2 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды в населенном пункте Снигиревка Херсонской области, которая занята украинскими войсками. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

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Данные о происшествии передали сразу несколько жителей Снигиревки. На данный момент известны имена пятерых погибших и одного убийцы. Инцидент произошел 13 сентября.

— Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов, — передает РИА Новости слова сотрудника российских силовых структур.

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что командиры одного из отрядов Вооруженных сил Украины убили своих подчиненных при их попытке сдаться российским войскам.

Вооруженные силы Украины стремятся уничтожить своих солдат, которые попадают в плен к российской армии. Таким образом они пытаются избежать утечки информации.

Западные СМИ сообщили, что британского наемника Джордана Чедвика, чье тело было недавно обнаружено на Украине, мог пытать и убить другой сражающийся за ВСУ наемник. Чедвик поехал на Украину, чтобы вступить на службу в интернациональный легион. Его нашли мертвым в водоеме, со связанными за спиной руками.