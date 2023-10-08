Израильская армия заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрел

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.

«Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлён обстрел», — говорится в сообщении.

В армии отметили, что заранее готовились к подобному развитию событий.

Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле в результате конфликта с Палестиной превысило 300 человек, ещё 1,5 тыс. граждан ранены.