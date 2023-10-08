Мобилизация: последние новости на сегодня 8 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 октября 2023, в материале «Рамблера».

Общественники обсудили вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни

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В Екатеринбурге прошла патриотическая сессия «Бессмертного полка России» «Вместе Zа правду!», где обсудили множество вопросов, связанных с российскими военнослужащими и патриотическим воспитанием. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу общероссийского гражданско-патриотического движения.

Как говорится в материале, участники сессии поговорили о необходимости найти новые подходы к воспитанию в молодых людях патриотических чувств, включить в эту работу ветеранов боевых действий на Украине, поделиться наработками в реализации проектов гражданско-патриотической тематики с коллегами и многое другое.

Полковник в отставке Алексей Романов при этом подчеркнул важность социализации вернувшихся с фронта российских солдат. По его мнению, необходимо уделять больше внимания взаимодействию с ранеными в госпиталях, чтобы они чувствовали заботу о себе и не замыкались.

«Если мы сможем создать условия, чтобы они чувствовали заботу о себе, внимание к себе, это будет здорово. Нужно помогать им выходить из этой сложной ситуации», — сказал он.

На фасаде школы в Волгограде увековечат имена бойцов, погибших в СВО

Предложение установить мемориальные плиты погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) жителям Волгограда одобрили местные депутаты. Их разместят на здании школы № 110 в Кировском районе, мемориалы будут посвящены памяти Сергея Горбунова и Ильи Шкурина, студентов этого учебного заведения. Об этом пишет «Родной город».

Сергей Горбунов погиб 24 октября 2022 года, защищая товарищей при переправе через реку Днепр в Новой Каховке. Был посмертно награжден орденом Мужества по Указу Президента России.

Другой выпускник школы, Илья Шкурин, погиб 12 сентября в результате артиллерийского обстрела и также был удостоен ордена Мужества посмертно.

Цели поступают непрерывно: как российские военные теснят боевиков под Марьинкой

Бои между войсками Росси и Украины под Марьинкой продолжаются почти непрерывно, координаты целей поступают так часто, что российские бойцы порой не находят времени снять с техники маскировочные сети. Об этом пишет «Звезда».

«На Марьинском направление продвигаемся потихонечку. Прицелы меняются, меняются цели», — рассказал старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Леший».