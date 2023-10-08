Мобилизация: последние новости на сегодня 8 октября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 октября 2023, в материале «Рамблера».
Общественники обсудили вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни
В Екатеринбурге прошла патриотическая сессия «Бессмертного полка России» «Вместе Zа правду!», где обсудили множество вопросов, связанных с российскими военнослужащими и патриотическим воспитанием. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу общероссийского гражданско-патриотического движения.
Как говорится в материале, участники сессии поговорили о необходимости найти новые подходы к воспитанию в молодых людях патриотических чувств, включить в эту работу ветеранов боевых действий на Украине, поделиться наработками в реализации проектов гражданско-патриотической тематики с коллегами и многое другое.
Полковник в отставке Алексей Романов при этом подчеркнул важность социализации вернувшихся с фронта российских солдат. По его мнению, необходимо уделять больше внимания взаимодействию с ранеными в госпиталях, чтобы они чувствовали заботу о себе и не замыкались.
«Если мы сможем создать условия, чтобы они чувствовали заботу о себе, внимание к себе, это будет здорово. Нужно помогать им выходить из этой сложной ситуации», — сказал он.
На фасаде школы в Волгограде увековечат имена бойцов, погибших в СВО
Предложение установить мемориальные плиты погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) жителям Волгограда одобрили местные депутаты. Их разместят на здании школы № 110 в Кировском районе, мемориалы будут посвящены памяти Сергея Горбунова и Ильи Шкурина, студентов этого учебного заведения. Об этом пишет «Родной город».
Сергей Горбунов погиб 24 октября 2022 года, защищая товарищей при переправе через реку Днепр в Новой Каховке. Был посмертно награжден орденом Мужества по Указу Президента России.
Другой выпускник школы, Илья Шкурин, погиб 12 сентября в результате артиллерийского обстрела и также был удостоен ордена Мужества посмертно.
Цели поступают непрерывно: как российские военные теснят боевиков под Марьинкой
Бои между войсками Росси и Украины под Марьинкой продолжаются почти непрерывно, координаты целей поступают так часто, что российские бойцы порой не находят времени снять с техники маскировочные сети. Об этом пишет «Звезда».
«На Марьинском направление продвигаемся потихонечку. Прицелы меняются, меняются цели», — рассказал старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Леший».
В материале уточняется, что в боях за Марьинку активно участвуют танки, их можно назвать настоящими ветеранами в этом районе. Бойцам порой приходится активно поддерживать их, но они не жалеют об этом, так как танки не раз выручали их из сложной ситуации и помогали выйти из окружения.