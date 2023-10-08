Спецоперация на Украине 8 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 октября 2023 года.

МО РФ сообщило об уничтожении склада с военной техникой ВСУ в Одесской области

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад военно-технического имущества Вооруженных сил Украины в Одесской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ», — доложило военное ведомство.

Как говорится в сообщении, российским военнослужащим на херсонском направлении удалось уничтожить 30 украинских солдат, два автомобиля и гаубицу Д-20.

В США предупредили ВСУ о невозможности прорвать российскую оборону

Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону армии РФ. Такое мнение высказал бывший офицер США Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале, передает «Лента.ру».

Он отметил, что у российской стороны значительное преимущество в воздухе, в то время как Украина продолжает терять большое количество солдат. Киеву потребуются годы поставок западного оружия, прежде чем у него появится шанс прорвать оборону РФ. Однако военный конфликт наверняка закончится задолго до того, как это произойдет, считает бывший офицер.

Дэвис добавил, что многие западные политики осознают истинное положение дел на фронте, а потому стали выступать против финансирования Киева.

Авиация западной группировки ВС РФ нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ

По скоплению Вооруженных сил Украины на купянском направлении за минувшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что это была работа самолетов штурмовой авиации Западной группировки ВС РФ и ударных вертолетов Ка-52, Ми-28. Об этом пишет ТАСС.