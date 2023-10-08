Российский дрон уничтожил блиндаж ВСУ

Оператор FPV-дрона уничтожил блиндаж украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода авиаразведки. По его словам, по позициям ВСУ был нанесен прямой удар беспилотником-камикадзе.

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Было принято решение уничтожить посредством дронов-камикадзе, как мы видим на видео, оператор мастерски, с первого раза уничтожил цель, — рассказал командир взвода.

Блиндаж уничтожили на Южнодонецком направлении после того, как его обнаружила российская разведка. Снаряд дрона-камикадзе залетел внутрь сооружения.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российскими военными группы бойцов ВСУ с другого ракурса. На кадрах, снятых с дрона, видно несколько украинских военных, прячущихся в укреплении, по которому затем был нанесен авиаудар.

Ранее российские силы уничтожили две группы украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, их ликвидировали на островах Переяславский и Алешкинский. Потери ВСУ за последние сутки составили до 225 бойцов убитыми и ранеными, 30 из которых были уничтожены на Херсонском направлении.