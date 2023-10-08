В США объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не сможет вступить ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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По словам Уилкерсона, ВСУ «бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону». Помимо этого, полковник поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он назвал страну «самой коррумпированной на поверхности Земли».