Западные страны могут прекратить оказывать Украины военную помощь. Такой сценарий становится все более реалистичным, заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн. По словам эксперта, Россия с самого начала конфликта рассчитывала, что Запад так или иначе "потеряет аппетит к поддержке Украины". В итоге, продолжил он, может оказаться, что Москва выбрала верный подход. Устюн отметил, что президент США Джо Байден мог бы избежать подобного сценария. Но для этого ему придется попросить американцев оказать давление на Конгресс США, чтобы Киев продолжил получать помощь в нужных объемах. При этом опросы уже показывают, что поддержка Украины уже не так популярна среди американских граждан, заключил журналист. В начале октября конгресс США принял проект финансирования правительства без выделения денег Украине. Так называемый шатдаун привел бы к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Позже сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что внутри палаты представителей конгресса США существует "растущее движение" за полное сокращение дополнительного финансирования Киева. Все из-за того, что Украину нельзя назвать "образцом демократии", в том числе из-за отказа Киева от выборов в условиях военного положения.