В США заявили о массовом дезертирстве украинских солдат

«Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте"», — заявил он.