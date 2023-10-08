В США заявили о массовом дезертирстве украинских солдат
Украинские военные начали массово дезертировать после провала контрнаступления, Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Он подчеркнул, что солдаты устали от боевых действий.
«Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы», — заявил Макгрегор.
Он отметил, что сейчас украинская армия состоит из самых неподготовленных солдат в истории страны.
Полковник также положительно оценил обращение российских военных с украинскими.
«Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте"», — заявил он.
При этом, по словам Макгрегора, российские солдаты ухаживают за пленными и помогают им.