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Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома

Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи, пишет газета Times of Israel.

Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома
© Reuters

«Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания», — подчеркнул представитель.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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