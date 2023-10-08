Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи, пишет газета Times of Israel.
«Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания», — подчеркнул представитель.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.
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