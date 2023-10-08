В ХАМАС объяснили пленение израильских военных

Пленение палестинской группировкой ХАМАС израильских солдат повлияет на переговоры по освобождению заключенных палестинцев из израильских тюрем. Об этом заявил пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни, передает РИА Новости.
Он назвал действия ХАМАС «беспрецедентной стратегической операцией». По словам аль-Киляни, они стали ответом на «преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест».
«Сопротивление [палестинское движение ХАМАС и другие военизированные палестинские группировки] создало исторический день», — подчеркнул он.
Он также добавил, что ХАМАС неоднократно предупреждало израильскую сторону о последствиях повторяющихся нарушений в районе мечети Аль-Акса.
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