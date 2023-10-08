Израиль нанес удары по мечетям в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли в ночь на воскресенье удары по двум мечетям в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, религиозные сооружения использовались палестинской радикальной организацией ХАМАС в военных целях.

"Ранее сегодня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по двум объектам, содержащим военную инфраструктуру, находящимся в мечетях, использовавшихся террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для проведения атак против Израиля", - говорится в сообщении.

Как полагают в израильской армии, ХАМАС "продолжает вести террористическую деятельность внутри сектора Газа, эксплуатирует религиозные объекты и сознательно размещает свои военные средства посреди мест проживания гражданского населения".