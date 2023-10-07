На всей территории Израиля ввели особое положение
Из-за атак со стороны Палестины зона действия «особого положения в области безопасности» распространена на всю территорию Израиля. Такое распоряжение озвучил министр обороны Йоав Галант.
«Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия „особого положения в области безопасности“ на всю территорию страны», — передает сообщение пресс-службы Минобороны ТАСС.
Ранее особое положение распространяло свое действие на центральную часть государства и на радиус 80 километров от сектора Газа на юге страны.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. В ответ страна начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.