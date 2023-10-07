На всей территории Израиля ввели особое положение

Из-за атак со стороны Палестины зона действия «особого положения в области безопасности» распространена на всю территорию Израиля. Такое распоряжение озвучил министр обороны Йоав Галант.

«Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия „особого положения в области безопасности“ на всю территорию страны», — передает сообщение пресс-службы Минобороны ТАСС.

Ранее особое положение распространяло свое действие на центральную часть государства и на радиус 80 километров от сектора Газа на юге страны.