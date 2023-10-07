Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету при попытке удара по Крыму

"7 октября текущего года около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - заявили в ведомстве.