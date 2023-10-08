ЦАХАЛ сообщил о результатах ночных обстрелов сектора Газа

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении более десяти целей в сектора Газа, в том числе центра разведки ХАМАС и двух связанных с движением банков, сообщает ТАСС.

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«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по десяти целям террористической организации ХАМАС. Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Среди них были атакованы штаб-квартира разведки, принадлежащая террористической организации ХАМАС, и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС», — указано в сообщении.

Целями ударов также стали два финансовых учреждения, которые, как отмечают в ЦАХАЛ, занимались сбором средств на вооруженные акции организации.

Ранее число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в Израиле возросло до 1864.