Армия Израиля отбила обратно базу Реим на юге страны

Армия Израиля вернула под свой контроль базу Реим на юге страны
Вооруженные силы Израиля вернули под свой контроль военную базу Реим, расположенную на юге страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Times of Israel.
В субботу бойцы из радикальной палестинской группировки ХАМАС захватили контроль над этой базой.
В кибуце Реим сотни участников вечеринки на открытом воздухе были вынуждены спасаться бегством от наступающих сил Газы, они также попали под обстрелы, некоторые из них до сих пор не найдены.
7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС начало военную операцию «Буря Аль-Акса» против Израиля, в израильские приграничные районы проникли боевики, страна подверглась ракетным ударам.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.