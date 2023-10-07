Палестинские группировки в секторе Газа выпустили десятки ракет в сторону Израиля

"Мы выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел жилой башни в секторе Газа", - приводит канал заявление боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Изэддина аль-Кассема".

Ранее израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как сообщал телеканал Al Arabiya, одно из них было полностью разрушено. После этого боевое крыло ХАМАС выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".