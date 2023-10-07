Дания выкупает старые заводы для наращивания производства боеприпасов

Минобороны Дании выкупает старые заводы для наращивания производства боеприпасов
Министерство обороны Дании начало покупать и восстанавливать старые оружейные заводы. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства, пишет «Российская газета».
В числе первых покупок – бывшее предприятие по производству боеприпасов в Эллинге на северо-западе страны. В ближайшее время он возобновит работу. Военные Дании назвали это «первым шагом». Они обещают продолжить подобную практику перезапуска заводов, апеллируя к «нестабильной ситуации в мире».
«Поставки боеприпасов представляют интерес для национальной безопасности», – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Дания регулярно поставляет боеприпасы Киеву, последний пакет помощи Копенгагена оценивался в 100 миллионов крон (14,2 миллиона долларов).
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