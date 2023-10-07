Дания выкупает старые заводы для наращивания производства боеприпасов

В числе первых покупок – бывшее предприятие по производству боеприпасов в Эллинге на северо-западе страны. В ближайшее время он возобновит работу. Военные Дании назвали это «первым шагом». Они обещают продолжить подобную практику перезапуска заводов, апеллируя к «нестабильной ситуации в мире».