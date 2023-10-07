Армия Израиля сообщила об ударах по жилым зданиям в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по жилым многоэтажкам в Газе. Данные размещены в Telegram-канале ЦАХАЛа.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности. Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в центре гражданского населения сектора Газа», — сообщили в армии Израиля.

Отмечается, что перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил мирных жителей и попросил их эвакуироваться.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.