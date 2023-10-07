Силы ПВО России сбили летящую в сторону Крыма украинскую ракету

Силы ПВО России сбили украинскую ракету С-200, летящую в сторону Крыма
Украинская армия в 18:00 попыталась нанести удар по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — сказано в заявлении Министерства обороны.
7 октября украинские военные нанесли удар из РСЗО «Град» по посёлку Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Один человек погиб.