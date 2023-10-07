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Силы ПВО России сбили украинскую ракету С-200, летящую в сторону Крыма

Украинская армия в 18:00 попыталась нанести удар по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.

Силы ПВО России сбили летящую в сторону Крыма украинскую ракету
© РИА Новости

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — сказано в заявлении Министерства обороны.

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