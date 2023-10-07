Армия Израиля начала переброску подразделений в приграничную зону

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала переброску подразделений в приграничную зону страны. Она также опубликовала кадры с израильскими военными, передает РИА Новости.

На кадрах видны военнослужащие Израиля, за которыми для переброски прибыл военный вертолет.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов и о вводе в Израиле чрезвычайного положения.