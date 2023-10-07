Опубликовано видео захвата еще одной израильской базы бойцами ХАМАС

Telegram-канал SHOT опубликовал видео захвата еще одной базы израильтян бойцами ХАМАС вблизи границы с сектором Газа. На кадрах видно множество различной бронированной техники, которую забрали бойцы движения ХАМАС. Часть машин сожгли на месте.

Тем временем в Пентагоне объявили, что планируют обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан. Об этом сказала глава оборонного ведомства США Ллойда Остина. Министр также выразил соболезнования семья погибших от ракетного обстрела со стороны Сектора Газа.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС. Как уточнили в пресс-службе израильской армии, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.