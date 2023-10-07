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Опубликовано видео захвата еще одной израильской базы бойцами ХАМАС

Telegram-канал SHOT опубликовал видео захвата еще одной базы израильтян бойцами ХАМАС вблизи границы с сектором Газа. На кадрах видно множество различной бронированной техники, которую забрали бойцы движения ХАМАС. Часть машин сожгли на месте.

Тем временем в Пентагоне объявили, что планируют обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан. Об этом сказала глава оборонного ведомства США Ллойда Остина. Министр также выразил соболезнования семья погибших от ракетного обстрела со стороны Сектора Газа.

ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС. Как уточнили в пресс-службе израильской армии, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила «серьезную ошибку». В результате ракетного обстрела юга Израиля и района Тель-Авива погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали.