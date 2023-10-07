Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах на юге Израиля
Палестинские боевики захватили заложников в двух израильских кибуцах. Об этом сообщает газета Haaretz.
«Палестинские боевики удерживают заложников в кибуцах Беэри и Офаким, ведутся переговоры об их освобождении», – пишет издание.
Отмечается, что на границе Израиля и сектора Газа происходят перестрелки. Полицейская машина в кибуце Рейм была подбита из гранатомета, есть пострадавшие. Перестрелки также происходят в районе штаба дивизии «Газа» и в Сдероте, недалеко от полицейского участка.
Ранее политолог рассказал, из-за чего обострился конфликт Израиля и Палестины.
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