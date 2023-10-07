$100.49+0.81106.01+1.22

Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах на юге Израиля

Палестинские боевики захватили заложников в двух израильских кибуцах. Об этом сообщает газета Haaretz.

Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах на юге Израиля
© globallookpress.com

«Палестинские боевики удерживают заложников в кибуцах Беэри и Офаким, ведутся переговоры об их освобождении», – пишет издание.

Отмечается, что на границе Израиля и сектора Газа происходят перестрелки. Полицейская машина в кибуце Рейм была подбита из гранатомета, есть пострадавшие. Перестрелки также происходят в районе штаба дивизии «Газа» и в Сдероте, недалеко от полицейского участка.

Ранее политолог рассказал, из-за чего обострился конфликт Израиля и Палестины.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости