Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах на юге Израиля

Палестинские боевики захватили заложников в двух израильских кибуцах. Об этом сообщает газета Haaretz.

«Палестинские боевики удерживают заложников в кибуцах Беэри и Офаким, ведутся переговоры об их освобождении», – пишет издание.

Отмечается, что на границе Израиля и сектора Газа происходят перестрелки. Полицейская машина в кибуце Рейм была подбита из гранатомета, есть пострадавшие. Перестрелки также происходят в районе штаба дивизии «Газа» и в Сдероте, недалеко от полицейского участка.