Экс-сотрудник MI6 назвал предварительные даты завершения конфликта на Украине
Алистер Крук не исключил, что это произойдёт ближайшей зимой.
«Всё разрушается в самом широком смысле, если не будет финансирования», — заявил он в интервью You-Tube-каналу Judging Freedom.
По словам бывшего сотрудника британских спецслужб, госдолг США растёт в геометрической прогрессии и Белый дом должен заботиться о населении своей страны. При этом у ВСУ заканчиваются резервы живой силы, плюс портится погода, поэтому скоро проводить масштабные боевые действия станет очень затруднительно, добавил Крук.
Ранее СМИ сообщали, что всё больше украинских солдат сдаются в плен российским силам.