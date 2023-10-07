Алистер Крук не исключил, что это произойдёт ближайшей зимой.

«Всё разрушается в самом широком смысле, если не будет финансирования», — заявил он в интервью You-Tube-каналу Judging Freedom.

По словам бывшего сотрудника британских спецслужб, госдолг США растёт в геометрической прогрессии и Белый дом должен заботиться о населении своей страны. При этом у ВСУ заканчиваются резервы живой силы, плюс портится погода, поэтому скоро проводить масштабные боевые действия станет очень затруднительно, добавил Крук.