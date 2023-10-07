США пообещали Израилю всю необходимую помощь для обороны

Власти США намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории, заявил министр обороны США Ллойда Остина .

В заявлении Остина отмечается, что Минобороны США в эти дни будет работать над обеспечением Израиля тем всем необходимым для обороны и защиты гражданских лиц от «неизбирательного насилия и терроризма», передает ТАСС.