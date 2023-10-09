Группировка "Восток" заявила о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного", - сказал он.

Чехов добавил, что были раскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также, по его словам, была ликвидирована украинская разведгруппа. Также представитель группировки рассказал, что огнем артиллерии были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильная техника в районах Константиновки и Катериновки.