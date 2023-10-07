Пушилин рассказал об улучшении позиций на Артемовском направлении

Российские военные улучшили свои позиции на северном фланге Артемовского направления, рассказал РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, «серая зона» расширена на сотни метров.

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На Артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы. На северном фланге мы даже фиксируем расширение «серой зоны», улучшение позиций — порядка 200 метров, — сказал Пушилин.

Он добавил, что ВС России отразили атаку украинской армии в районе Майорского (Приютного) на Угледарском направлении. Глава ДНР отметил, что противник был отброшен на исходные позиции и при этом понес в живой силе и технике.