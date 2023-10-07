Появилось видео уничтожения танка «Меркава» с дрона

Боевики палестинского движения ХАМАС с помощью беспилотника уничтожили израильский тяжелый танк «Меркава-4». Видеоподтверждение опубликовали в соцсетях бойцы движения.

Боевая машина была уничтожена утром в субботу, 7 октября, в приграничном районе около сектора Газа. Аналитики на основе анализа повреждений предположили, что танк был подбит из ПТРК «Корнет». Эта информация в дальнейшем не подтвердилась.

На кадрах ролика основной боевой танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поворачивает башню предположительно с тем, чтобы выстрелить по наступающим боевикам.

В этот момент дрон сбрасывает на него боеприпас. Раздается взрыв и над «Меркавой» поднимаются языки пламени и густой дым.

По предварительным данным, Израиль в ходе конфликта потерял до десяти единиц легкой бронетехники и два танка «Меркава-4» (один был уничтожен, второй захвачен в качестве трофея).