Иран поддержал ракетные удары по Израилю

«Мы поддерживаем эту операцию (…) и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима», — сказал генерал.

7 октября Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации Григорий Карасин выразил обеспокоенность в связи с новым витком напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что если конфликт не будет в кратчайшие сроки урегулирован, «он может очень быстро получить измерение не региональное, а международное».