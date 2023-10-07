ВСУ потеряли Leopard на Запорожском направлении

Украинская армия потеряла еще один немецкий танк Leopard на Запорожском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он опубликовал кадры с уничтоженной российскими военными бронетехникой.

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Немецкий танк «Леопард 2А6» уничтоженный на Запорожском направлении, — написал Рожин.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков, комментируя видео с подбитым танком Leopard 2A6 в окопах ВСУ под Работино, отметил, что украинские механики-водители не справляются с управлением этой бронетехникой. По его словам, они или выезжают на минные поля, или передвигаются слишком медленно, становясь мишенями для российской артиллерии или расчетов ПТУР.