На Украине рассказали о масштабах разработки беспилотников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского премьера.

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«Путь дрона от разработки до его закупки теперь максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз», — пояснил Шмыгаль.

По его словам, подходы к развитию украинского военно-производственного комплекса существенно поменялись.

Так, Шмыгаль обратил внимание на базе «Укроборонпрома» решено создать новую организаци по современным стандартам корпоративного управления.