Пушилин заявил об улучшении позиций на артемовском направлении

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции на артемовском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

«На артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка - Курдюмовка - Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы», — сказал он, добавив, что на северном фланге фиксируется расширение «серой зоны» и улучшение позиций.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили восемь атак украинской армии на артемовском и авдеевском направлениях. Там противник лишился более 300 солдат.