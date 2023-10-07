В Госдепе обеспокоились планами РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В Госдепартаменте США заявили, что обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Мы обеспокоены высказываниями постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова», – заявили в Госдепартаменте.

Там считают, что подобный шаг «неоправданно ставит под угрозу глобальные нормы против ядерных испытаний». России не следует «прибегать к использованию контроля над вооружениями и безответственной ядерной риторике», чтобы оказать давление на другие государства.

Ранее Михаил Ульянов заявил, что Россия планирует отозвать ратификацию ДВЗЯИ, чтобы «быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали».