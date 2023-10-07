ЦАХАЛ начал эвакуацию военной техники с юга Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывозить военную технику с юга страны. Это обусловлено необходимостью спасти ее от захвата противником, боевиками палестинского движения ХАМАС. Видео эвакуации появилось в социальных сетях.

На кадрах роликов присутствуют, в частности, истребители F16, которых перевозят на специальном тягаче подальше от мест столкновения.

Глава движения Мухаммед Дейф пояснил, что в субботу, 7 октября, его бойцы начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Ее цель заключается в создании палестинского государства.

В Минобороны Израиля отметили, что по стране было выпущено порядка 5000 ракет. Они перегрузили системы ПВО, что позволило боевикам прорваться через границу на парапланах.

Кроме того, опубликованы ролики с эвакуацией гражданских лиц.

По предварительным данным, ЦАХАЛ потерял в первые часы боестолкновений до 10 единиц легкой бронетехники, два танка «Меркава-4» (один сожжен и один захвачен в качестве трофея), а также пикапы и другие транспортные средства.