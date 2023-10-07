Италия отреагировала на ракетный обстрел Израиля

Италия «решительно осудила» обстрел Израиля и призывала палестинцев «прекратить насилие». Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таянии, сообщает ТАСС.

«Правительство самым решительным образом осуждает нападения на Израиль. Под угрозой находятся жизни людей, безопасность региона и возобновление любого политического процесса», – написал Таянии в соцсетях.

По его словам, ХАМАС должен прекратить «варварское насилие», а Италия поддерживает право Израиля «на существование и самозащиту».

Сегодня Израиль был атакован со стороны Сектора Газа. Боевое крыло палестинского движения «Хамас» заявило, что по Израилю выпущено 5 тысяч ракет на начальном этапе военной операции «Наводнение Аль-Акса». Её цель - создание палестинского государства.