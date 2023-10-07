Часть боевиков проникла в Израиль на парапланах

Десятки палестинских боевиков на парапланах, пикапах и грузовиках рано утром в субботу, 7 октября, проникли из Сектора Газа на территорию Израиля. Видео вторжения бойцы опубликовали в социальных сетях.

По предварительным данным, боевики установили контроль над полицейской станцией в Сдероте, взяли в заложники нескольких израильских военных и переправили их в Сектор Газа.

Также появились видео с убитыми солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), гражданскими лицами и горящим танком «Меркава-4».

В ЦАХАЛ объявили об экстренном наборе резервистов и ввели режим готовности к войне. Кроме того, израильские военные нанесли удары по Сектору Газа, пишут РИА «Новости».