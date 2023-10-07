Над Белгородской областью уничтожили три ракеты "Точка-У"

"Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - сказали там.