Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Это следует из заявления в Израиля.

Согласно сообщению, граждане Израиля в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ. В настоящее время глава Генерального штаба «проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций».

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.