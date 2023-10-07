«Хамас» объявил о начале операции против Израиля

«Мы объявляем о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, должен её вынуть, ибо время пришло», — говорится в сообщении на сайте военного крыла.