ВСУ привели в усиленный режим из-за проверки боеготовности ВС Белоруссии
Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности ВС Белоруссии.
Об этом сообщил командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.
«Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также держим в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства», — сообщил он.
3 октября пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила о начале занятий по мобилизационной готовности в республике.