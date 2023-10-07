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ВСУ привели в усиленный режим из-за проверки боеготовности ВС Белоруссии

Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности ВС Белоруссии.

ВСУ привели в усиленный режим из-за проверки боеготовности ВС Белоруссии
© globallookpress.com

Об этом сообщил командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

«Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также держим в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства», — сообщил он.

3 октября пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила о начале занятий по мобилизационной готовности в республике.