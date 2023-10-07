Британский офицер назвал ошибку, из-за которой ВСУ терпят поражение на фронте

Одна из причин, почему украинская армия терпят поражение на фронте — они сочетают советскую тактику и военную технику Запада, сообщил The Telegraph британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз.

По его словам, такое совмещение не приносит результат. В рамках контрнаступления солдаты Украины сталкиваются и с другими проблемами. Им успешно противостоят артиллеристы и снайперы России. Кроме того, Вооруженные силы Украины встречаются с минными заграждениями, которые не могут преодолеть.