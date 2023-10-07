Израиль атакован десятками ракет

В Тель-Авиве прозвучали сирены: десятки ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля .

Как сообщает РИА Новости, над Израилем работает система ПВО. Предупреждающие о ракетной атаке сигналы прозвучали также в центральной части страны.