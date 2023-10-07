Израиль атакован десятками ракет

Из сектора Газа выпустили десятки ракет по Израилю
В Тель-Авиве прозвучали сирены: десятки ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля.
Как сообщает РИА Новости, над Израилем работает система ПВО. Предупреждающие о ракетной атаке сигналы прозвучали также в центральной части страны.
Ранее стало известно, что израильские военнослужащие нанесли удар по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС, контролирующей север сектора Газа.
20 августа сообщалось, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила дрон над сектором Газа.