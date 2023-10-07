Мобилизация: последние новости на сегодня 7 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 октября 2023, в материале «Рамблера».

Из Волгограда в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

Жители Волгограда продолжают оказывать поддержку бойцам, которые принимают участие в боевых действиях, сообщает «Волгоградская правда».

16 по счету партия гуманитарной помощи направлена военнослужащим гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознаменного полка. Им на передовую доставят маскировочные сети и нашлемники, разгрузочные сумки, обмундирование, средства личной гигиены, продукты и многое другое.

В сборе гуманитарной помощи участвовали депутаты и общественные активисты Красноармейского района.

В Ингушетии высадили 500 деревьев в честь военнослужащих СВО

Новый сквер заложили в Сунже в честь военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает ТАСС.

На месте будущего сквера высадили 500 молодых деревьев. Это липа, ясень и клен. Это стало возможным в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология».

В акции участвовали депутаты, студенты, школьники, экоактивисты, общественные организации.

Всероссийская акция по восстановлению лесов реализуется в Ингушетии с 2019 года. За четыре года было высажено около 300 тысяч деревьев.

Часть зарплат депутатов предложили отдавать на СВО

Главе правительства России Михаилу Мишустину направили письмо с предложением дать возможность госслужащим и депутатам отправлять часть от своей зарплаты на нужды бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает «Дейта.ру».

Инициатива принадлежит первому заместителю председателя комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. Она предложила отдавать два процента от их заработной платы в адрес фонда «Защитники Отечества».