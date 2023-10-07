Спецоперация на Украине 7 октября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 октября 2023 года.
Армия России отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские бойцы отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, сообщает НСН.
В районе Торского участка и Серебрянского лесничества благодаря артиллерии, штурмовой и армейской авиации России были сорваны и отражены семь попыток атак Вооруженных сил Украины.
Потери ВСУ составили около 60 человек.
Кроме того, бомбардировочная авиация РФ ликвидировала два командно-наблюдательных пункта Украины в районе населенного пункта Червоной Дибровы.
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ
Российский боец с позывным Ветер заявил, что военным Южной группировки войск в ходе штурма удалось захватить опорный пункт противника у села Берестового в Донецкой области, сообщает «Лента.ру».
Один украинский солдат был взят в плен. Отмечается, что российским военным противостояли солдаты Украины с очень слабой боевой подготовкой.
Украинские военные деморализованы из-за неудач в контрнаступлении.
Российские военные подбили автомобиль с офицерами ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы подбили с помощью гаубицы Д-20 бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования Вооруженных сил Украины, сообщает НСН.
Это произошло в Херсоне. Аэроразведка вела наблюдение за военным объектом с помощью беспилотного летательного аппарата, когда из здания вышли бойцы противника, которые сели в бронированный внедорожник и в колонне с микроавтобусом направились в сторону промзоны.
Военные РФ выяснили, что в автомобиле во главе колонны находились высокопоставленные офицеры командования украинской армии.