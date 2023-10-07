СМИ сообщили о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС), возможна провокация по «каховскому сценарию», пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источники в рядах ВСУ в районе самой электростанции рассказали, что украинские войска планируют подрыв станции с целью обвинить в этом российскую армию.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке», — подчеркнули они.