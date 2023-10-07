Офицер ВСУ пожаловался на российские дроны

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько заявил, что работа российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не позволяет украинским военным спрятаться и перемещать свои войска. Об этом он рассказал в интервью NV.ua.

Солонько пожаловался на российские дроны и подчеркнул, что беспилотники «Орлан» всегда висят над головами военных ВСУ. По его словам, дроны являются российской штатной системы воздушной разведки, направляющей огонь и наблюдающей за целями и передвижением.