Полковник рассказал о неуязвимом российском оружии

«Это межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения. Ракетная система РС-28 меняет ракетную систему Р-36М2 "Воевода". Речь идет о том, что идет обновление ракетных систем стратегического назначения. РС-28 "Сармат" — это ракета, радиус боевого применения которой 18 тысяч километров. Это тяжелая ракета шахтового базирования, те есть пороховой заряд выбрасывает ее на 20-30 километров, а затем вступает в работу маршевый двигатель. Активная фаза полета очень короткая, что в значительной степени снижает возможности средств противовоздушной обороны (ПВО)», — рассказал он.