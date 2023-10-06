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Мэр Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ с моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО отразили воздушную атаку со стороны моря. Об этом губернатор написал в своём Telegram-канале.

Мэр Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ с моря
© РИА Новости

«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря. Все службы продолжают контроль обстановки», — рассказал он.

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Отметим, что это уже не первый подобный случай за сегодня.

Ранее Развожаев заявил, что в районе Северного мола в Севастополе расчеты противоподводной диверсионной обороны отразили атаку безэкипажных катеров.

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