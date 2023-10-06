Мэр Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ с моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО отразили воздушную атаку со стороны моря. Об этом губернатор написал в своём Telegram-канале.

«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря. Все службы продолжают контроль обстановки», — рассказал он.

Отметим, что это уже не первый подобный случай за сегодня.