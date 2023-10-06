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Politico: США просят Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

США предлагают Польше передать имеющиеся у нее зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. В обмен американцы обещают полякам отправить систему израильского ПВО Iron Dome. Об этом сообщила американская пресса.

СМИ: США просят Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome
©  globallookpress.com

«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где США уже разместили аналогичные системы. Такой обмен (Patriot на Iron Dome — прим. URA.RU) является нормальным, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США», — пишет издание Politico.

Ранее военный аналитик Йона Джереми Боб назвал создание на Украине системы противоракетной обороны по аналогии с «Железным куполом» в Израиле бессмысленным. По его словам, территория Украины слишком большая, чтобы ее закрыть с помощью подобной ПВО. Кроме того, российские ракеты смогут преодолеть систему израильского ПВО Iron Dome, передает телеканал 360.