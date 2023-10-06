СМИ: США просят Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

США предлагают Польше передать имеющиеся у нее зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине . В обмен американцы обещают полякам отправить систему израильского ПВО Iron Dome. Об этом сообщила американская пресса.

«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где США уже разместили аналогичные системы. Такой обмен (Patriot на Iron Dome — прим. URA.RU) является нормальным, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США», — пишет издание Politico.

Ранее военный аналитик Йона Джереми Боб назвал создание на Украине системы противоракетной обороны по аналогии с «Железным куполом» в Израиле бессмысленным. По его словам, территория Украины слишком большая, чтобы ее закрыть с помощью подобной ПВО. Кроме того, российские ракеты смогут преодолеть систему израильского ПВО Iron Dome, передает телеканал 360.