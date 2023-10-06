Минобороны РФ: Миротворцы свернули три поста наблюдения в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали о том, что в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов были свернуты два наблюдательных поста в Аскеранском и Шушинском, а также один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе. Это было осуществлено в течение суток.

Российские военные поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на недопущение кровопролития, а также обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. В зоне ответственности Российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В ведомстве рассказали о том, что продолжается подсчет вооружения, стрелкового оружия, военной техники и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Так, по состоянию на 6 октября было сдано: 142 единицы автомобильной техники, 92 единицы бронетехники, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 124 единицы средств ПВО, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, 1 единица БпЛА, а также около 58,5 млн боеприпасов.